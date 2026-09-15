Ήθελαν να δουν την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Ανέβηκαν πάνω σε μνήμα και το έσπασαν (βίντεο)

Και όμως, συνέβη και αυτό κατά τη διάρκεια της ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η τεράστια προσέλευση του κόσμου για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη δημιούργησε πρωτοφανείς εικόνες, με αρκετούς πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν ένα σημείο από όπου θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ταφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, κάποιοι ανέβηκαν πάνω σε μνήμα άλλου ανθρώπου, προκειμένου να βρεθούν σε ψηλότερο σημείο και να έχουν καλύτερη ορατότητα.

Ωστόσο, το μάρμαρο του μνήματος δεν άντεξε το βάρος, με αποτέλεσμα να σπάσει και οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω του να βρεθούν μέσα στο μνήμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες να προκαλούν αίσθηση, καθώς αποτυπώνουν το πρωτοφανές σκηνικό που εκτυλίχθηκε μέσα στο νεκροταφείο, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.