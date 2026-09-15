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ΕΛΛΑΔΑ

Ήθελαν να δουν την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Ανέβηκαν πάνω σε μνήμα και το έσπασαν (βίντεο)

Ευτράπελο κατά τη διάρκεια της τελετής

Ήθελαν να δουν την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Ανέβηκαν πάνω σε μνήμα και το έσπασαν (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Και όμως, συνέβη και αυτό κατά τη διάρκεια της ταφής του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η τεράστια προσέλευση του κόσμου για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη δημιούργησε πρωτοφανείς εικόνες, με αρκετούς πολίτες να προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν ένα σημείο από όπου θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ταφή.

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Μάλιστα, κάποιοι ανέβηκαν πάνω σε μνήμα άλλου ανθρώπου, προκειμένου να βρεθούν σε ψηλότερο σημείο και να έχουν καλύτερη ορατότητα.

Ωστόσο, το μάρμαρο του μνήματος δεν άντεξε το βάρος, με αποτέλεσμα να σπάσει και οι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω του να βρεθούν μέσα στο μνήμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες να προκαλούν αίσθηση, καθώς αποτυπώνουν το πρωτοφανές σκηνικό που εκτυλίχθηκε μέσα στο νεκροταφείο, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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