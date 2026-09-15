Ασπρόπυργος: 26χρονη πάτησε γκάζι για να ξεφύγει από τη ΔΙ.ΑΣ. με κλεμμένο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται ότι έκλεψαν αυτοκίνητο από το Αιγάλεω προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για μία 26χρονη και έναν 46χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

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Η 26χρονη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει με το κλεμμένο όχημα, αναπτύσσοντας ταχύτητα και αγνοώντας τα ηχητικά σήματα των αστυνομικών που την καλούσαν να σταματήσει για έλεγχο.

Το ύποπτο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή του Ασπροπύργου, όταν εντόπισαν ένα όχημα η κίνηση του οποίου τους φάνηκε ύποπτη.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στην οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μόλις η 26χρονη αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να απομακρυνθεί, χωρίς να ανταποκριθεί στα ηχητικά σήματα της ΔΙ.ΑΣ.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από το Αιγάλεω

Λίγο αργότερα και σε κοντινό σημείο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.

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Η 26χρονη οδηγός συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες στην περιοχή.

Συνελήφθη 46χρονος με λοστούς και κατσαβίδια

Σε παρακείμενο σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

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Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων κατσαβίδια και λοστοί.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για τα αδικήματα της κλοπής κατά συναυτουργία και της απείθειας, κατά περίπτωση.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.