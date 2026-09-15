Γιώργος Μαζωνάκης: Η 20ή Σεπτεμβρίου που θα ήταν γιορτή – Η συναυλία των 33 χρόνων που δεν πρόλαβε να δώσει

Η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ήταν εδώ και καιρό σημειωμένη στο ημερολόγιο του Γιώργου Μαζωνάκη και χιλιάδων ανθρώπων που περίμεναν να τον συναντήσουν ξανά στη σκηνή.

Στις 21:00 ο δημοφιλής ερμηνευτής θα εμφανιζόταν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής, σε μία μεγάλη επετειακή συναυλία με τίτλο «33 χρόνια από το Α έως το Ω».

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Ο αιφνίδιος θάνατός του, μόλις έντεκα ημέρες πριν από τη διοργάνωση, άλλαξε για πάντα το νόημα της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Η βραδιά που είχε σχεδιαστεί ως γιορτή μιας μεγάλης διαδρομής έγινε το ραντεβού με το κοινό που ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει.

«33 χρόνια από το Α έως το Ω»

Η συναυλία στην Τεχνόπολη δεν επρόκειτο να είναι ακόμη μία ζωντανή εμφάνιση. Θα αποτελούσε μία αναδρομή σε ολόκληρη την πορεία του, από τα πρώτα βήματά του μέχρι τις τελευταίες μουσικές κυκλοφορίες και συνεργασίες του.

Σύμφωνα με τη δημόσια καταχώριση της διοργάνωσης, οι πόρτες θα άνοιγαν στις 19:30 και η συναυλία θα ξεκινούσε στις 21:00, με τη γενική είσοδο να έχει οριστεί στα 29 ευρώ. Τα εισιτήρια της κατηγορίας early bird εμφανίζονταν ήδη ως εξαντλημένα.

Ο ίδιος ο τίτλος «Από το Α έως το Ω» περιέγραφε αυτό που ήθελε να παρουσιάσει ο καλλιτέχνης: μία διαδρομή 33 ετών με μεγάλες επιτυχίες, τολμηρές επιλογές, περιόδους σιωπής, επιστροφές και μία σκηνική ταυτότητα που δεν ακολούθησε ποτέ τα συνηθισμένα καλούπια.

Η αφίσα που έγινε η τελευταία του ανάρτηση

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συναυλία, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημοσιεύσει την αφίσα της βραδιάς στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Η λεζάντα περιείχε μόνο μία χαρακτηριστική φράση:

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«Γιώργοοο βγαίνεις…»

Ήταν το κάλεσμα που προηγείται της εμφάνισης ενός καλλιτέχνη στη σκηνή. Μία φράση γεμάτη ανυπομονησία και ενέργεια, η οποία μετά τον θάνατό του απέκτησε ένα εντελώς διαφορετικό βάρος.

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Η αφίσα για τη μεγάλη συναυλία της Αθήνας έμελλε να είναι η τελευταία ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φύγει αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ερχόταν η μεγάλη βραδιά της Αθήνας

Η εμφάνιση στην Τεχνόπολη θα ακολουθούσε τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με το προωθητικό υλικό της διοργάνωσης, περισσότεροι από 11.000 θεατές είχαν βρεθεί στο λιμάνι για να τον ακούσουν.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είχε δοθεί για την Αθήνα. Στη σκηνή θα συναντιούνταν τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του, δημιουργώντας μία μουσική αφήγηση που θα συνέδεε το παρελθόν με όσα σχεδίαζε για το μέλλον.

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Δεν θα ήταν ένας απολογισμός ή μία αποχαιρετιστήρια εμφάνιση. Αντιθέτως, παρουσιαζόταν ως η αρχή μιας νέας περιόδου δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη που εξακολουθούσε να δοκιμάζει διαφορετικούς ήχους και να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρακολουθούσε με χαρά τη «Νικοτίνη» να αποκτά νέα ζωή μέσα από το remix του Ρώσου DJ M.Hustler. Στις άγνωστες συνομιλίες που αποκάλυψε το DEBATER, οι δύο καλλιτέχνες συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να συναντηθούν από κοντά.

Το ερώτημα για τα εισιτήρια

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική καταχώριση της συναυλίας εξακολουθούσαν να εμφανίζονται τα αρχικά στοιχεία της διοργάνωσης, χωρίς σαφή δημόσια ενημέρωση στη συγκεκριμένη σελίδα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με τα εισιτήρια.

Οι κάτοχοί τους θα πρέπει να συμβουλεύονται αποκλειστικά τις επίσημες ανακοινώσεις της διοργανώτριας εταιρείας και της πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων σχετικά με ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν εξετάζεται η πραγματοποίηση κάποιας εκδήλωσης στη μνήμη του καλλιτέχνη την ημέρα κατά την οποία είχε προγραμματιστεί η συναυλία.

Η ημερομηνία που απέκτησε διαφορετικό νόημα

Η 20ή Σεπτεμβρίου θα ήταν η βραδιά κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κοιτούσε πίσω στα 33 χρόνια της πορείας του, έχοντας μπροστά του χιλιάδες ανθρώπους που μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν και διασκέδασαν με τα τραγούδια του.

Αντί γι’ αυτό, η ημερομηνία φτάνει λίγες ημέρες μετά το τελευταίο «αντίο» στην παλιά του γειτονιά, τη Νίκαια, όπου φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι και θαυμαστές τον αποχαιρέτησαν με τα τραγούδια του.

Η σκηνή της Τεχνόπολης δεν θα τον υποδεχθεί όπως είχε σχεδιαστεί. Το κάλεσμα, όμως, που έγραψε στην τελευταία του ανάρτηση θα παραμείνει συνδεδεμένο με τη συναυλία που δεν πρόλαβε να δώσει:

«Γιώργοοο βγαίνεις…»