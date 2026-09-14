Γιώργος Μαζωνάκης: «Λύγισαν» οι συνάδελφοί του στο τελευταίο «αντίο»

Με σκυμμένα κεφάλια, μαύρα ρούχα και εμφανή τη συγκίνησή τους, άνθρωποι που μοιράστηκαν σκηνές, τραγούδια και στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη βρέθηκαν στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που προσήλθαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ήταν ο Νίκος Βουρλιώτης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Νίκος Κουρκούλης.

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Οι εικόνες από την εξόδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη αποτύπωσαν το βαρύ κλίμα που επικρατούσε, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Νίκος Βουρλιώτης και το «Θέλω να γυρίσω»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Βουρλιώτης, ο οποίος είχε συνδεθεί καλλιτεχνικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από το εμβληματικό «Θέλω να γυρίσω».

Η συνάντηση του λαϊκού ήχου του Μαζωνάκη με τους Goin’ Through αποτέλεσε μία από τις συνεργασίες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από την κηδεία, ο Νίκος Βουρλιώτης είχε αποχαιρετήσει τον φίλο και συνεργάτη του από τη σκηνή, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο τραγούδι και ζητώντας από το κοινό να σηκωθεί όρθιο προς τιμήν του.

Στην εξόδιο ακολουθία, ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε εμφανώς φορτισμένο, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με σκυμμένο βλέμμα

Στον ναό έφτασε και η Νατάσα Θεοδωρίδου, ντυμένη στα μαύρα και με σκυμμένο βλέμμα.

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Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους του ελληνικού τραγουδιού που θέλησαν να πουν από κοντά το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Χωρίς δηλώσεις και μακριά από πολλά λόγια, η παρουσία της αποτύπωσε το βαρύ κλίμα και τη θλίψη που είχε σκεπάσει τον καλλιτεχνικό κόσμο.

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Το «παρών» από Οικονομόπουλο και Κουρκούλη

Στη Νίκαια βρέθηκαν επίσης ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Νίκος Κουρκούλης.

Οι δύο τραγουδιστές προσήλθαν στην Αγία Τριάδα για να τιμήσουν τη μνήμη ενός καλλιτέχνη που σημάδεψε το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με τη χαρακτηριστική φωνή, την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και τις μεγάλες επιτυχίες του.

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Οι στιγμές δεν χρειάζονταν λόγια. Οι εκφράσεις και τα σκυμμένα βλέμματα των συναδέλφων του μαρτυρούσαν τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»

Πολλοί ακόμη άνθρωποι της μουσικής και της ψυχαγωγίας έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία, σχηματίζοντας μαζί με το πλήθος μία μεγάλη αλυσίδα αποχαιρετισμού.

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Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στάθηκαν δίπλα του ή απλώς εκτίμησαν τη διαδρομή του θέλησαν να βρίσκονται εκεί, στην πόλη όπου μεγάλωσε και στην οποία επέλεξε να γραφτεί η τελευταία πράξη της ζωής του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε, όμως τα τραγούδια, οι συνεργασίες και οι στιγμές που μοιράστηκε με τους συναδέλφους και το κοινό του παραμένουν ζωντανά.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.