Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο – Δεν μου λείπουν οι άνθρωποι»

Με μια εμφάνιση που συζητήθηκε όσο λίγες, ο Γιώργος Μαζωνάκης γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 τα γενέθλιά του, αλλά και την κυκλοφορία της νέας του επιτυχίας. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, φανερά ανανεωμένος μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του και το χειρουργείο στη χολή, υποδέχτηκε τους καλεσμένους του σε ένα «total black» πάρτι, επιλέγοντας ωστόσο να κάνει τη διαφορά εμφανιζόμενος στα κόκκινα.

Μιλώντας στους ρεπόρτερ, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για τις προσωπικές και επαγγελματικές του μάχες. Δήλωσε με νόημα πως ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό του, υποστηρίζοντας την αλήθεια και το δίκαιο, ενώ συμπλήρωσε πως δεν αισθάνεται να του λείπουν άνθρωποι από τη ζωή του.

Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του να παραχωρήσει μια εκτενή συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα, ώστε να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο γύρω από τα γεγονότα των τελευταίων ετών.

«Είμαι 54 ετών! Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο. Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια και γι’ αυτό θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα και να λύσω τα πάντα εκεί», είπε αρχικά ο καλλιτέχνης.

Και πρόσθεσε: «Πάντα μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγάλο μάθημα ή μεγαλύτερο μάθημα, δεν υπάρχει επίσης το… "τα έχω ζήσει όλα". Η πίστη κινεί το θαύμα, η πίστη μου με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια».

«Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Η κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της, αλλά τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου, στην αλήθεια και στο δίκαιο. Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει, γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα», συμπλήρωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς, ο Γιώργος Αρσενάκος της Panik Records του παρέδωσε μια τιμητική γυάλινη πλακέτα για τις χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις των τραγουδιών «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας».

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η κορυφαία στιγμή ήταν η πρώτη παρουσίαση του νέου του τραγουδιού με τίτλο «Επιπτώσεις», μια δημιουργία του Μιχάλη Κουινέλη και του Κώστα Καλημέρη.

Το κομμάτι είναι ήδη διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, ενώ σύντομα αναμένεται και το επίσημο music video στο YouTube.