Μουντιάλ 2026: Με “ήρωα” τον Μπούντιμιρ, η Κροατία νίκησε τον Παναμά και παρέμεινε ζωντανή (βίντεο)

Η Κροατία, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Αγγλία, έπαιζε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στον Παναμά. Έστω και δύσκολα, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε με 1-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Αντίθετα, η δεύτερη ήττα για το συγκρότημα του Τόμας Κρίστιανσεν ήταν καταδικαστική, καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

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Ο Παναμάς όχι απλά στάθηκε αξιοπρεπώς στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο 45λεπτο, απέναντι στο φαβορί, Κροατία, αλλά βάσει της εικόνας του ματς ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να μπει με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια.

Είχε δοκάρι στο 27′ με τον Ροντρίγκες σε μία φάση που εάν έμπαινε γκολ θα εξεταζόταν από το VAR, ενώ σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Κρίστιανσεν βγήκαν με πολύ καλές προϋποθέσεις στην επίθεση, αλλά δεν είχαν καλά τελειώματα.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Ντάλιτς έριξε στο ματς τους Κράμαριτς, Μπούντιμιρ και λίγα λεπτά αργότερα δικαιώθηκε. Από τη χαμηλή σέντρα του Στάνισιτς στο 54′ ο Μπούντιμιρ σε άδεια εστία άνοιξε το σκορ για την Κροατία. Η «Χρβάτσκα», μάλιστα, θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το ματς μετά από τρία λεπτά, αν ο Πάσαλιτς ευστοχούσε στο ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Μοσκέρα.

Διαιτητής: Πιέρ Ατσο (Γκαμπόν)

Κίτρινες: Μπαρτσένας – Π. Σούτσιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

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ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Μπλάκμαν, Ράμος (77′ Γουάτερμαν), Κόρδομπα, Μουρίγιο, Αντράντε, Χάρβεϊ, Μαρτίνεζ, Μπαρτσένας (90′ Τ. Ροντρίγκες), Χ. Ροντρίγκες, Φαγιάρδο (83′ Λοντόνο)

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Γκβάρντιoλ (46′ Κράμαριτς), Μόντριτς (81′ Μάριο Πάσαλιτς), Κόβασιτς (72′ Π. Σούτσιτς), Μάρκο Πάσαλιτς (72′ Λ. Σούσιτς), Μπατούρινα, Πέρισιτς, Μούσα (46′ Μπούντιμιρ)

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Μουντιάλ 2026: Συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την Κροατία ο Λούκα Μόντριτς

Ένα ιστορικό ορόσημο πρόσθεσε στην καριέρα του ο Λούκα Μόντριτς, καθώς ο αρχηγός της εθνικής Κροατίας έφτασε στη νίκη με 1-0 επί του Παναμά τις 200 διεθνείς συμμετοχές, εντασσόμενος σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο «κλαμπ» ποδοσφαιριστών παγκοσμίως.

Ο 40χρονος μέσος, ο οποίος έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 81 λεπτά και είναι μαζί με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαντέρ Αλ Μουτάβα και Λιονέλ Μέσι οι μοναδικοί που έχουν σπάσει το φράγμα των 200 συμμετοχών με τις εθνικές τους ομάδες, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κροατία, παραμένοντας βασικός πυλώνας της εθνικής ομάδας ακόμη και δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο του. Η συνέπειά του, η αγωνιστική του σταθερότητα και η ηγετική του παρουσία τον έχουν καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου.

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Η πορεία του Μόντριτς με το εθνόσημο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας, με αποκορύφωμα την πορεία έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία και την τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022. Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, ο Κροάτης μέσος αποτέλεσε τον «εγκέφαλο» της ομάδας και βασικό σημείο ισορροπίας στο παιχνίδι της.

Σε συλλογικό επίπεδο, η μακρόχρονη παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και οι πολυάριθμοι τίτλοι που έχει κατακτήσει έχουν εδραιώσει τον Μόντριτς ως έναν από τους κορυφαίους μέσους της εποχής του.

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Το ορόσημο των 200 εμφανίσεων επιβεβαιώνει τη σπάνια διάρκεια και συνέπειά του σε κορυφαίο επίπεδο, καθιστώντας τον Λούκα Μόντριτς μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου ποδοσφαίρου.