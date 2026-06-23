Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Δεν είναι εύκολο να είσαι plus size παιδάκι – Το χιούμορ μου είναι η άμυνά μου»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (23.06) στο Στούντιο 4 η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

«Είμαι με τον Nerom τον άνθρωπο που μου γράφει τα τραγούδια. Είμαστε τρία χρόνια μαζί με ένα μικρό διάλειμμα 6 μηνών. Στο διάστημα του χωρισμού έκανε τρυφερά πράγματα. Και οι δύο χωρίσαμε και οι δύο τα βρήκαμε», ανέφερε.

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«Εγώ είμαι από την Έδεσσα, αλλά μεγάλωσα στα Γιαννιτσά. Το πατρικό είναι στην Έδεσσα. Καταπιάνομαι κάθε φορά με κάτι άλλο. Ζω κάθε ημέρα σαν να αποτυγχάνω αύριο και ότι γυρνώ στο σπίτι στην Έδεσσα. Χάνομαι στα πολλά, αλλά μου αρέσει αυτό το χάος», συμπλήρωσε.

«Το χιούμορ είναι μόνο άμυνα. Δεν διαχειρίζονται όλοι τον πόνο τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο να είσαι plus size ως παιδάκι και εγώ ανέκαθεν ήμουν έτσι. Καλλιεργείς άλλα κομμάτια στη συμπεριφορά σου, που θα μπορούσαν να γοητεύουν τον περίγυρο. Ακόμα και σε καυγά , θα τον τελειώσω με χιούμορ. Μπορεί να το χάσω όταν νιώθω προδομένη», εξομολογήθηκε.

«Πήρα αποβολή από τον παιδικό σταθμό. Από μικρό παιδί ήμουν πολύ αθυρόστομη. Οι γονείς μου έγιναν μικροί γονείς και έκανα και εγώ παρέα με τους φίλους τους. Με έπαιρναν στα μπουζούκια.

Ήμουν λίγο επιθετική με τα παιδάκια. Τους έτρωγα το φαγητό και τα έβαζα ανάποδα στην τσουλήθρα. Όταν με απείλησε η νηπιαγωγός ότι θα πάρει τηλέφωνο τη μητέρα μου, η αντίδρασή μου ήταν λίγο περίεργη. Της είπα ότι θα αυτό… τα αυτά. Το ήξερα», αποκάλυψε.