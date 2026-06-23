Παναγιώτα Βλαντή: Αθωώθηκε για τη συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη

Απαλλακτική ήταν η ετυμηγορία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την ηθοποιό Παναγιώτα Βλαντή, η οποία κρίθηκε αθώα για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της ο Γιώργος Κιμούλης.

Η δικαστική εμπλοκή πυροδοτήθηκε από δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Βλαντή το 2023 σε τηλεόραση και Τύπο, μέσω των οποίων απέδιδε στον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη κακοποιητικές συμπεριφορές έναντι συναδέλφων του.

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Το δικαστήριο ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία εισηγήθηκε την απαλλαγή της κατηγορούμενης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, η Παναγιώτα Βλαντή εξέφρασε πεποιθήσεις τις οποίες θεωρούσε αληθείς με βάση όσα της είχαν εμπιστευτεί συνάδελφοί της, γεγονός που αποκλείει την ύπαρξη δόλου εκ μέρους της.

Το σκεπτικό της υπεράσπισης και οι καταθέσεις

Κατά την απολογία της, η κ. Βλαντή υπογράμμισε ότι δεν προχώρησε σε κατασκευή ψευδών γεγονότων, αλλά μετέφερε στο δημόσιο πεδίο τις προσωπικές εξομολογήσεις που της είχε κάνει η συνάδελφός της, Δώρα Χρυσικού.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «ηθική υποχρέωση» να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων του κλάδου της που είχαν βρει το θάρρος να μιλήσουν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα κίνητρά της δεν ήταν εκδικητικά ούτε απέβλεπαν σε προσωπικό όφελος.

Στον αντίποδα, ο Γιώργος Κιμούλης έκανε λόγο στην κατάθεσή του για μια ενορχηστρωμένη «δολοφονία χαρακτήρα».

Ο μηνυτής υποστήριξε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης του ονόματος και της επαγγελματικής του διαδρομής, η οποία μεθοδεύτηκε μέσα από δημόσιες καταγγελίες και τηλεοπτικά πάνελ.

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«Έσπασε» η σιωπή ετών

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, η οποία περιέγραψε περιστατικά λεκτικής βίας που, όπως κατήγγειλε, βίωσε η ίδια κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον κ. Κιμούλη.

Η κ. Χρυσικού επεσήμανε μάλιστα πως στο παρελθόν τέτοιου είδους συμπεριφορές παρέμεναν στο σκοτάδι, καθώς οι ηθοποιοί απέφευγαν να τις καταγγείλουν.

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Σημειώνεται ότι στο ακροατήριο βρέθηκε και η ηθοποιός Ζέτα Δούκα, κεντρικό πρόσωπο στην ευρύτερη δικαστική κόντρα με τον Γιώργο Κιμούλη για ανάλογες κατηγορίες, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας.