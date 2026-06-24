Μυτιλήνη: Θρήνος και ερωτήματα για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού μετά τον τοκετό – “Σπάνια περίπτωση ανθρώπου”

Στο πένθος έχει βυθίσει τη Μυτιλήνη ο θάνατος της 36χρονης γιατρού, που πέθανε λόγω επιπλοκών που εμφάνισε μετά τον τοκετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο το Σάββατο η κατάστασή της επιδεινώθηκε, αφού παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Στη συνέχεια, διασωληνώθηκε, νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και μεταφέρθηκε με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

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Η 36χρονη συνοδευόταν από τον σύζυγό της, επίσης γιατρό, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της, αφήνοντας πίσω της το νεογέννητο μωρό της.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Από τη στιγμή, πάντως, που έγινε γνωστός ο θάνατος της 36χρονης γιατρού Μάγδας Πασβούρη το κλίμα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι βαρύ, με τους συναδέλφους και τους φίλους της να μην μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα την ξαναδούν.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, η Μάγδα Πασβούρη είχε πρόσφατα διοριστεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, ενώ όλο μιλούν για αυτή με τα καλύτερα λόγια.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Στρατής Κλεάνθης, αποχαιρέτησε τη Μάγδα Πασβούρη, με πολύ συγκινητικά λόγια:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολλή δύναμη».

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Γιατρός από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, που είχε συνεργαστεί με τη Μάγδα Πασβούρη, μιλώντας στο lesvosnews.net εμφανώς συγκινημένος, τη χαρακτήρισε «σπάνια περίπτωση ανθρώπου».

Όπως ανέφερε, «η Μάγδα ήταν και εξαίρετη επιστήμονας και εξαίρετος άνθρωπος. Σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Έζησε τον πόνο πριν μερικά χρόνια, όταν έφυγε από τη ζωή δικός της άνθρωπος, και τώρα δυστυχώς έφυγε η ίδια τη στιγμή της απόλυτης ευτυχίας».