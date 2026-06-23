Λαγοκέφαλος: Το ψάρι που θερίζει στην Ελλάδα γίνεται… τσάντες και πορτοφόλια – Δείτε βίντεο

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα της σεζόν, καθώς η παρουσία του καταγράφεται πλέον σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της Μεσογείου. Το ψάρι, λόγω της τοξικότητάς του και των κινδύνων που εγκυμονεί για την ανθρώπινη υγεία, αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκέφαλους» τόσο για ψαράδες όσο και λουόμενους.

Πρόκειται για ένα θαλάσσιο είδος το οποίο διαθέτει εξαιρετικά κοφτερά δόντια, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να καταστρέφει τα αλιεύματα, ακόμη και να προκαλεί φθορές σε αλιευτικά μέσα όπως δίχτυα. Η ταχεία εξάπλωσή του λαγοκέφαλου, έχει ως αποτέλεσμα σε διάφορες χώρες να εφαρμόζονται διάφορα προγράμματα επιδότησης για την αλίευσή του, μήπως και με αυτόν τον τρόπο μειωθεί η αναπαραγωγή του και περιοριστεί η «ζημιά».

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Πώς ο λαγοκέφαλος έγινε τσάντες και πορτοφόλια

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί πρόβλημα εδώ και χρόνια και στη γειτονική Τουρκία, ωστόσο ένας μηχανικός αποφάσισε να αξιοποιήσει το δέρμα του για την κατασκευή αξεσουάρ μόδας. Χαρακτηριστικά, όλα ξεκίνησαν όταν ο Mehmet Özata διάβασε μία είδηση που αφορούσε τραυματισμό από λαγοκέφαλο. Συγκεκριμένα, το ψάρι είχε δαγκώσει το δάχτυλο ενός μικρού κοριτσιού και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό, τελικά το δάχτυλό της ακρωτηριάστηκε. Έτσι, ξεκίνησε να εξετάζει το ενδεχόμενο το δέρμα του ψαριού, να χρησιμοποιηθεί στον χώρο της μόδας.

Ο Τούρκος μηχανικός, μετά από έρευνες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ψαριού, παρατήρησε ότι ο λαγοκέφαλος όταν απειλείται, φουσκώνει και έτσι το δέρμα του παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα. Έτσι, ξεκίνησε σιγά-σιγά να το επεξεργάζεται και να κάνει τις δικές του δοκιμές, μέχρι που κατάφερε μετά από τις κατάλληλες τεχνικές διεργασίες να το αξιοποιήσει, μετατρέποντάς το σε τσάντες και πορτοφόλια. Μιλώντας στο παρελθόν στη Deutsche Welle ανέφερε ότι για το κάθε αξεσουάρ χρειάζεται περίπου 7 λαγοκέφαλους, των οποίων τα δέρματα προμηθεύεται από ψαράδες.

Στο κυνήγι των λαγοκέφαλων οι ψαράδες: Σκέψεις αύξησης της επιδότησης για την αλίευσή τους

O ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Δευτέρας (22/6), επισήμανε σχετικά με την αποζημίωση για τους επαγγελματίες αλιείς: «Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μία τιμή περισσότερη. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73€ δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Θέλει και την έγκριση της Ευρώπης».

«Ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό ψάρι. Ως τοξικό ψάρι υπάρχουν κανονισμοί στη διαχείρισή του. Πρέπει να καταμετρηθεί, να μπει σε ειδικά ψυγεία και να πάει σε υψικάμινο για καύση. Αν ασχοληθούν όλοι οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες, σε ένα δυο χρόνια θα έχουμε φέρει τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων σε τέτοιο σημείο που θα μπορεί η θάλασσα να τον διαχειριστεί».