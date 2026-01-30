Το viral βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τα … γαλλικά και χειρονομίες που προκάλεσαν σχόλια

Για άλλη μία φορά βρίσκεται στο επίκεντρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να κάνει χειρονομίες και να εκφράζεται με… γαλλικά.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μία από τις πρόσφατες live εμφανίσεις του, απευθύνθηκε σε κάποιον στο κοινό λέγοντας του «Θα σε γ… μετά» και στη συνέχεια συνόδευσε τη φράση με τη χαρακτηριστική χειρονομία.

Διχάζει τους θαυμαστές του

Στο βίντεο που έχει γίνει viral στο TikTok, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Από την μία σχολιάζουν θετικά την αμεσότητα που χαρακτηρίζει τον τραγουδιστή, ωστόσο άλλοι κατακρίνουν την γλώσσα του μπροστά σε κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, τον περασμένο Δεκέμβριο κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά.