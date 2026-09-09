Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη που υποσχέθηκε και δεν έκανε ποτέ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε απρόσμενα από την ζωή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών βυθίζοντας σε πένθος το πανελλήνιο. Αφότου παρελήφθη από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» στο οποίο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο τραγουδιστής άφησε το δικό του στίγμα στο χώρο της μουσικής κι αγαπήθηκε όσο λίγοι καλλιτέχνες έχοντας θαυμαστές κάθε ηλικίας. Μερικούς μήνες πριν, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ήταν αποφασισμένος να μιλήσει δημόσια για τις δικές του αλήθειες, χωρίς ίχνος δισταγμού. Πιθανότατα αφορμή γι αυτό στάθηκε η τότε δικαστική και προσωπική ρήξη του με την οικογένειά του, η οποία είχε πάρει ακραίες διαστάσεις.

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Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει: “Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ.Για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…”.

Ωστόσο, δυστυχώς δεν πρόλαβε να τηρήσει αυτή του την «υπόσχεση», αφού έφυγε από την ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (9/9). Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν μεταβεί στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε πάει ο τραγουδιστής πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Στο σημείο βρίσκονται και στελέχη της υπηρεσίας που είναι ευρύτερα γνωστή ως «ελληνικό FBI», προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να αποσαφηνίσουν πλήρως όσα προηγήθηκαν της διακομιδής του.

Τι ερευνούν οι αστυνομικοί

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η παρουσία των αστυνομικών και ο σχηματισμός δικογραφίας αποτελούν μέρος της διαδικασίας διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού. Στην παρούσα φάση, δεν έχει διαπιστωθεί ποινική ευθύνη ή παράνομη ενέργεια από οποιοδήποτε πρόσωπο.

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Οι αστυνομικοί αναμένεται να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την παρουσία του τραγουδιστή στην κλινική και όσα συνέβησαν μέχρι την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Προσήχθη και εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι έχει προσαχθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και εξετάζεται για όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για προσαγωγή στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας και, μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη ή απόδοση ποινικής ευθύνης.