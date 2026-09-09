Έτσι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης – Το χρονικό της τραγωδίας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο και άνοιξε έναν κύκλο ερευνών για όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας στο Κολωνάκι. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

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Παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομική και διοικητική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η επίσκεψη στον χώρο του Κολωνακίου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε χώρο στο Κολωνάκι, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τις οποίες επικαλέστηκε δημόσια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο τραγουδιστής φέρεται να επρόκειτο να υποβληθεί ή να υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Το εάν και ποια ακριβώς ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε αποτελεί αντικείμενο έρευνας και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί οριστικά από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ανακοπή και η κλήση στο ΕΚΑΒ

Κατά την παραμονή του στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ακολούθησε η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για την επείγουσα μεταφορά του στο νοσοκομείο.

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Οι Αρχές αναζητούν πλέον το πλήρες χρονικό όσων συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο μέχρι την εκδήλωση της ανακοπής και την παραλαβή του από τους διασώστες.

Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται:

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ποια ακριβώς διαδικασία πραγματοποιήθηκε,

εάν είχε ληφθεί και αξιολογηθεί το ιατρικό ιστορικό του,

εάν προηγήθηκαν οι απαιτούμενες εξετάσεις,

εάν τηρήθηκε το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο,

ποιες ενέργειες έγιναν όταν εκδηλώθηκε η ανακοπή,

πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ και

ποιες πληροφορίες παραδόθηκαν στους διασώστες.

Τα παραπάνω αποτελούν ερωτήματα της έρευνας και δεν συνιστούν διαπίστωση πράξης, παράλειψης ή ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου.

Στις 16:45 η άφιξη στο «Ελπίς»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45 το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026.

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Κατά την άφιξή του δεν είχε αυτόματη αναπνοή ούτε σφυγμό.

Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς ωστόσο επιτυχή έκβαση.

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Ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Στον χώρο η ΕΛ.ΑΣ. και το «ελληνικό FBI»

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ξεκίνησε αστυνομική έρευνα στον χώρο του Κολωνακίου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI», μετέβησαν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Προσήχθη και εξετάστηκε ο γιατρός

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών προσήχθη ο γιατρός που συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να εξεταστεί για όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή.

Οι αστυνομικοί διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και, κυρίως, εάν με πράξεις ή παραλείψεις του ο γιατρός ενδέχεται να εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Διευκρινίζεται ότι η προσαγωγή και εξέτασή του εντάσσονται στη συλλογή στοιχείων. Δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη ούτε έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη.

Το ερώτημα για τη συνοδεία στο ασθενοφόρο

Ένα από τα ερωτήματα που διατυπώνονται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά το εάν ο γιατρός συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη μεταφορά του με το ασθενοφόρο.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, ποια πρόσωπα βρίσκονταν στον χώρο όταν εκδηλώθηκε η ανακοπή και ποιος ενημέρωσε τους διασώστες για το ιστορικό και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα.

Γεωργιάδης: «Η άδεια ήταν απλού παθολογικού ιατρείου»

Νέα διάσταση έδωσε στην υπόθεση η παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο χώρος δεν διέθετε άδεια κλινικής, αλλά απλού παθολογικού ιατρείου.

Όπως υποστήριξε, σε ένα τέτοιο ιατρείο δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται πράξη όπως η πλασμαφαίρεση. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στον προβλεπόμενο έλεγχο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ο ΙΣΑ ελέγχει τον φάκελο και τις ιατρικές πράξεις

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανακοίνωσε ότι κλιμάκιο του ΙΣΑ ξεκίνησε έκτακτο έλεγχο στον χώρο.

Παράλληλα εξετάζονται:

ο φάκελος του ιατρείου,

η άδεια λειτουργίας,

το δηλωμένο αντικείμενό του,

οι δραστηριότητες που επιτρεπόταν να πραγματοποιούνται και

οι ιατρικές πράξεις που διενεργούνταν.

«Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Αλλά και χωρίς εκπτώσεις», ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης, υπογραμμίζοντας ότι για τον ΙΣΑ η ασφάλεια του ασθενούς είναι αδιαπραγμάτευτη.

Τι περιμένουν πλέον οι Αρχές

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα θα επιχειρήσει να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στον χώρο του Κολωνακίου, ενώ ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα εξετάσει τη νομιμότητα της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, κανένα συμπέρασμα για τα αίτια ή για ενδεχόμενες ευθύνες δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό.

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