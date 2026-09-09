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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη και εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής

Ο γιατρός έχει προσαχθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εξετάζεται για όσα προηγήθηκαν της διακομιδής του τραγουδιστή.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη και εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:31

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι έχει προσαχθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, όπου εξετάζεται από τους αστυνομικούς.

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Οι Αρχές διερευνούν όσα συνέβησαν στην κλινική πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η προσαγωγή δεν συνεπάγεται σύλληψη ή απόδοση ποινικής ευθύνης, καθώς η εξέταση του γιατρού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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