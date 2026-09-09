Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτός είναι ο γιατρός της κλινικής – «Γιατί δεν τον συνοδεύσατε στο ασθενοφόρο;» – Τα κρίσιμα ερωτήματα

Νέα, κρίσιμα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την ανακοπή που υπέστη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο γιατρός που συνδέεται με τον συγκεκριμένο χώρο έχει προσαχθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και εξετάζεται για όσα συνέβησαν πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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Οι Αρχές διερευνούν εάν με πράξεις ή παραλείψεις του ενδέχεται να εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη ούτε έχει αποδοθεί ποινική ευθύνη.

«Γιατί δεν τον συνοδεύσατε στο ασθενοφόρο;»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που διατυπώνονται από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι γιατί ο γιατρός δεν φέρεται να συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν πράγματι ο γιατρός δεν ακολούθησε το ασθενοφόρο, εάν είχε προηγουμένως αποχωρήσει από τον χώρο και, εφόσον συνέβη κάτι τέτοιο, υπό ποιες ακριβώς συνθήκες.

Παράλληλα, αναζητούνται απαντήσεις για το εάν μεταφέρθηκαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τραγουδιστή, τη διαδικασία στην οποία φέρεται να είχε υποβληθεί και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Πρόκειται για ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη απαντηθεί επισήμως και αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Γνώριζε ο γιατρός το ιστορικό της υγείας του;

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο κατά πόσο ο γιατρός είχε λάβει και αξιολογήσει το ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από οποιαδήποτε διαδικασία.

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Ερευνάται, μεταξύ άλλων:

εάν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό,

εάν είχαν προηγηθεί οι απαιτούμενες εξετάσεις,

εάν υπήρχαν αντενδείξεις ή επιβαρυντικοί παράγοντες,

ποια ακριβώς ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε,

εάν τηρήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο,

ποια μέτρα αντιμετώπισης εφαρμόστηκαν όταν εκδηλώθηκε η ανακοπή,

πότε ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και

ποιες πληροφορίες δόθηκαν στους διασώστες.

Η διερεύνηση των παραπάνω δεν συνεπάγεται από μόνη της ευθύνη του γιατρού. Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τις καταθέσεις, τα διαθέσιμα ιατρικά στοιχεία, την έρευνα στον χώρο και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Στον χώρο και αστυνομικοί του «ελληνικού FBI»

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν μεταβεί στον χώρο του Κολωνακίου, μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI».

Στόχος είναι η συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Οι αστυνομικοί διερευνούν το πλήρες χρονικό: από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο και τη διαδικασία που ακολούθησε μέχρι την εκδήλωση της ανακοπής, την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του.

Γεωργιάδης: Ο χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου

Σημαντική διάσταση στην υπόθεση έδωσε η παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

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Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας που φέρεται να ήταν πλασμαφαίρεση, σε χώρο τον οποίο χαρακτήρισε «υποτιθέμενη κλινική».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ότι σε ένα τέτοιο ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να πραγματοποιήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, ο οποίος, όπως σημείωσε, έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται, πλασμαφαίρεσης.

Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε, όμως, να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη.

Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε.

Σε κάθε περίπτωση, καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μη διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του».

Χωρίς αναπνοή και σφυγμό στο «Ελπίς»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς», ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 16:45, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Ως επίσημη ώρα θανάτου καταγράφηκε η 17:40.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομική και η διοικητική έρευνα θα κρίνουν εάν προκύπτουν ευθύνες και σε ποια πρόσωπα ενδεχομένως αποδίδονται.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη καταγράφονται διαρκώς από το DEBATER.