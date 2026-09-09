Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι επιστροφής από το Τέξας γεμάτο απρόοπτα – «Χαμένη πτήση, βαλίτσα, κάψιμο στο πόδι»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέστρεψε στην Ελλάδα από το πρόσφατο ταξίδι της στο Τέξας, έπειτα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ταξίδι διάρκειας 25 ωρών. Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε με τους ακολούθους της μέσα από ένα Instagram story τις αναποδιές που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στον προορισμό της. Χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχασε την πτήση της και τη θέση της στη business class, ενώ η βαλίτσα της δεν έφτασε ποτέ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιστροφής υπέστη και ένα κάψιμο στο πόδι.

«Πως έφτασα Ελλάδα μετά το Τέξας, 25 ώρες ταξίδι, χαμένη πτήση, χαμένη business class, χαμένη βαλίτσα, κάψιμο στο πόδι, να συνεχίσω;», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επάνω στη φωτογραφία της.