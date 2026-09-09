Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό: Παρελθόν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός αποχωρεί έχοντας συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου και, κυρίως, με την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

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Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά τον Μεντιλίμπαρ με ιδιαίτερα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον «Στρατηγό» και υπογραμμίζοντας ότι θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στην ιστορία και στις καρδιές της ερυθρόλευκης οικογένειας.

Η ιστορική κατάκτηση του Conference League

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, επικρατώντας της Φιορεντίνα στον τελικό της OPAP Arena και πανηγυρίζοντας το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του.

Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε στη συνέχεια τους «ερυθρόλευκους» και στο ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ.

Η ΠΑΕ δεν αναφέρεται στην ανακοίνωσή της στους λόγους που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της συνεργασίας ούτε γνωστοποιεί ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

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Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογό μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

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Στο ποδόσφαιρο, όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά, Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

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Σε ευχαριστούμε για όλα!».