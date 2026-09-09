Αντίνοος Αλμπάνης: Ξέσπασε για τις εικόνες AI που τον παρουσιάζουν άρρωστο – «Είμαι πιο υγιής από ποτέ»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αντέδρασε έντονα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή δημοσιεύματα και υλικό που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο και όπως υποστήριξε είναι φτιαγμένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Συγκεκριμένα, εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) απεικονίζουν τον Αντίνοο Αλμπάνη χωρίς μαλλιά σε άσχημη κατάσταση δημιουργώντας την εντύπωση ότι αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, αλλά καθώς έχει ήδη προκληθεί αδικαιολόγητη ανησυχία, οφείλω να το διευκρινίσω. Είμαι πιο υγιής από ποτέ. Καλημέρα! Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Αντίνοος Αλμπάνης.