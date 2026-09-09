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ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης για Μαζωνάκη: «Δεν έμοιαζε με κανέναν – Καλό ταξίδι, Γιώργο»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποχαιρέτησε τον δημοφιλή τραγουδιστή με μια προσωπική ανάρτηση. «Τον άκουγα από μικρός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κυριάκος Πιερρακάκης για Μαζωνάκη: «Δεν έμοιαζε με κανέναν – Καλό ταξίδι, Γιώργο»
«Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν», έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποχαιρετώντας τον δημοφιλή τραγουδιστή.
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Με μία προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι άκουγε τον τραγουδιστή από μικρός, ξεχωρίζοντας την ιδιαίτερη φωνή, τα τραγούδια και το «παράξενο, αμίμητο στιλ» του.

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«Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν»

Στην ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στιλ του.

Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.

Καλό ταξίδι, Γιώργο».

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