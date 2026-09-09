Γιάννης Σπαλιάρας: Ερωτευμένος ξανά μετά τον χωρισμό με 28χρονη καλλονή – “Γνωριστήκαμε στην παραλία και πάθαμε σοκ”

Ο Γιάννης Σπαλιάρας παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη. Μεταξύ άλλων δεν δίστασε να μιλήσει για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι λίγους μήνες μετά από τον χωρισμό του, βρίσκεται σε νέα σχέση.

“Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση”, ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Σπαλιάρας.

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“Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο. Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα. Τόσο ξαφνικά δεν μου είχε ξανατύχει. Νομίζω ότι αυτά τυχαίνουν. Δεν επιλέγουμε να ερωτευτούμε. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οι δύο προηγούμενες σχέσεις μου είχαν απόσταση τέσσερα χρόνια. Μετά από μια σχέση με μια τόσο καλή κοπέλα, ήμουν πολύ απογοητευμένος. Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια. Όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά. Είχα χωρίσει το 2018, και την Αγγελική τη γνώρισα το 2022. Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο. Αλλά η ζωή είναι πραγματικά πολύ απρόβλεπτη και ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει”, είπε στη συνέχεια ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Ενώ όσον αφορά τον χωρισμό του ο Γιάννης Σπαλιάρας είπε: “Ήταν πάρα πολύ δύσκολα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης. Μετά τον χωρισμό, πιο πολύ περνούσα τον χρόνο μου στο σπίτι. Δεν ήμουν σε φάση να βγαίνω έξω, όπως κάνουν πολλοί άντρες σε παρόμοια κατάσταση. Οπότε έτσι ήταν πιο επώδυνο. Αλλά μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν σωστός και τίμιος μέχρι το τέλος”.