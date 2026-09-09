Θάνατος Μαζωνάκη: Έκτακτος έλεγχος του ΙΣΑ στον χώρο – «Χωρίς καθυστέρηση και χωρίς εκπτώσεις»

Τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του, κλιμάκιο του ΙΣΑ έχει ήδη μεταβεί στον χώρο, ενώ παράλληλα εξετάζονται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το δηλωμένο αντικείμενο, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό.

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Η παρέμβαση του Γιώργου Πατούλη έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Χωρίς προκαταλήψεις, αλλά και χωρίς εκπτώσεις»

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς να προδικάζεται το αποτέλεσμά του και χωρίς να αποδίδεται εκ των προτέρων οποιαδήποτε ευθύνη.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι ο Σύλλογος έχει θεσμική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

«Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα. Αλλά και χωρίς εκπτώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

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Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία καθυστέρηση, έδωσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

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Παράλληλα, ελέγχουμε τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό.

Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα.

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Αλλά και χωρίς εκπτώσεις.

Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

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Σε μια εποχή όπου στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για “θεραπείες” και ιατρικές πράξεις, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον λόγο τώρα έχουν τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

Τι βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ΙΣΑ

Από την τοποθέτηση του Γιώργου Πατούλη προκύπτει ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επικεντρώνεται:

στην άδεια λειτουργίας του ιατρείου,

στο αντικείμενο για το οποίο είχε αδειοδοτηθεί,

στις δραστηριότητες που επιτρεπόταν να πραγματοποιούνται,

στις ιατρικές πράξεις που φέρεται να διενεργούνταν στον χώρο και

στην τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι ο χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στο πλαίσιο διαδικασίας που φέρεται να ήταν πλασμαφαίρεση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου, όπως και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη, αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση και τις έρευνες των αρμόδιων Αρχών.

Δείτε όλες τις εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.