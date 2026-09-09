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Σμαράγδα Καρύδη: “Δεν θα έπαιρνα προσωπικά μια απιστία – Έχω κάνει το λάθος να τη συγχωρήσω”

"Δεν το παίρνω προσωπικά όμως..."

Σμαράγδα Καρύδη: “Δεν θα έπαιρνα προσωπικά μια απιστία – Έχω κάνει το λάθος να τη συγχωρήσω”
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Η Σμαράγδα Καρύδη παραχώρησε μία αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids. Η αγαπημένη ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απιστία και στον έρωτα, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι στο παρελθόν έχει συγχωρήσει την απιστία.

«Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου…Δεν το παίρνω προσωπικά όμως, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής ή καλή γι’ αυτόν..» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σμαράγδα Καρύδη.

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“Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε. Τώρα εκ των υστέρων είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε…Έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα”, ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Σμαράγδα Καρύδη.

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