Γιώργος Μαζωνάκης: «Εγώ λέω να ‘ρθειτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ… Hello!»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου (20-09-2025) με ένα σύντομο βίντεο διάρκειας 7 δευτερολέπτων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας μήνυμα προς όλους όσοι ασχολούνται με την προσωπική του ζωή.

Στο βίντεο, με φόντο τη θάλασσα, ο δημοφιλής τραγουδιστής λέει: «Εγώ λέω να ‘ρθειτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ… Hello! Καλό Σαββατοκύριακο παιδιά».

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, είχε αποκαλύψει πως έλαβε εντολή από τον πελάτη του να σταματήσει τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, με αποτέλεσμα να μην παραστεί στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (18-09-2025) έχασε την αγαπημένη του σκυλίτσα, Αρίθα, η οποία τον συνόδευε σε βόλτες και ταξίδια και για την οποία είχε παραφράσει στίχους του τραγουδιού του «Παιδί της Νύχτας».

Παράλληλα, ο τραγουδιστής έχει κόψει κάθε επαφή με τους γονείς και τις δύο αδερφές του. Δεν είναι σαφές αν το νέο του μήνυμα στο Instagram απευθύνεται στην οικογένειά του ή στους δημοσιογράφους που παρακολουθούν την υπόθεσή του.

Αυτό το διάστημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθεί να κάνει ένα restart στη ζωή του, μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, από μέλη της οικογένειάς του. Την Παρασκευή (19-09-2025) προβλήθηκε backstage υλικό από τα γυρίσματα του στο «The Voice».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής έχει καταθέσει μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς συγγενείς του υποστήριξαν ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του και τρίτους. Επιπλέον, μηνύει την αδελφή του, Βάσω, ως ηθική αυτουργό, και την άλλη αδελφή του, Μαρία, τους γονείς τους και μια φίλη τους ως φυσικούς αυτουργούς, σε δικαστική διαμάχη με οικονομικές διαφορές.

Ο τραγουδιστής τονίζει ότι οι συγγενείς του δεν μπορούσαν να κρίνουν αν χρειαζόταν ιατρική βοήθεια, καθώς τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.