Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα πλάνα από το πλατό του «Voice»
Ευδιάθετος και χαμογελαστός
Το Voice ετοιμάζεται να επιστρέψει για 11η τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για το Σάββατο 27/9 στις 21.00.
Στην παρουσίαση θα βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης και στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής θα κάθονται η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης.
Χθες (18.09) πραγματοποιήθηκε το πρώτο γύρισμα και φυσικά το παρών έδωσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά τη μεγάλη περιπέτεια που περνάει το τελευταίο διάστημα με την οικογένειά του.
Η εκπομπή «Το ‘χουμε» πρόβαλε το μεσημέρι της Παρασκευής τα πρώτα πλάνα μέσα από το πλατό.
