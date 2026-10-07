Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο και τα σχέδια των θαυμαστών για να βρεθούν στην Αθήνα

Στις 18 Οκτωβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Youweekly, που μεταφέρει πληροφορίες για τα σχέδια των θαυμαστών του να τιμήσουν τη μνήμη του.

Τα σχέδια για μετακίνηση από τη Θεσσαλονίκη

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μεταξύ θαυμαστών συζητείται η οργάνωση μετακίνησης με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Η πραγματοποίηση του ταξιδιού δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ δεν παρατίθεται επίσημη ανακοίνωση για την ώρα και τον τόπο του μνημοσύνου.

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Λουλούδια και σημειώματα στον τάφο του

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θαυμαστές εξακολουθούν να επισκέπτονται τον τάφο του στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, αφήνοντας λουλούδια, φωτογραφίες και χειρόγραφα σημειώματα.