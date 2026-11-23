Σε κάθειρξη επτά ετών καταδικάστηκε στο Λονδίνο ο 21χρονος χάκερ Άριον Κούρταζ, ο οποίος υπέκλεψε και δημοσιοποίησε 90 βίντεο από το GTA VI, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την επίσημη παρουσίαση του παιχνιδιού.

Παρά την επταετή ποινή που του επιβλήθηκε, ο Κούρταζ έφυγε ελεύθερος από το δικαστήριο του Γουλγουίτς, καθώς συνυπολογίστηκε το χρονικό διάστημα που είχε ήδη περάσει υπό κράτηση και σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας.

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Ο νεαρός χάκερ, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, είχε διαπράξει τις κυβερνοεπιθέσεις το 2021 και το 2022, όταν ήταν ακόμη ανήλικος, ως μέλος της διαβόητης ομάδας Lapsus$.

Χάκαρε τη Rockstar από δωμάτιο ξενοδοχείου

Η κυβερνοεπίθεση στη Rockstar Games πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ ο Κούρταζ βρισκόταν υπό περιοριστικούς όρους για προηγούμενες υποθέσεις.

Οι Αρχές τον είχαν μεταφέρει σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Travelodge στο Μπίσεστερ, κοντά στην Οξφόρδη, προκειμένου να τον προστατεύσουν από αντίπαλους χάκερ που φέρονταν να τον απειλούν για να του αποσπάσουν κλεμμένα bitcoin.

Παρά τους περιορισμούς και χωρίς να διαθέτει συμβατικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα της Rockstar Games χρησιμοποιώντας:

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Την τηλεόραση του δωματίου, η οποία ήταν συνδεδεμένη στο Wi-Fi του ξενοδοχείου.

Ένα Amazon Fire Stick.

Από τα συστήματα της εταιρείας υπέκλεψε 90 βίντεο από την υπό ανάπτυξη τότε έκδοση του GTA VI. Στη συνέχεια, δημοσιοποίησε το υλικό στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «TeaPotUberHacker».

Παράλληλα, απείλησε ότι θα δημοσιοποιούσε και τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού, εάν η Rockstar δεν επικοινωνούσε μαζί του.

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Επτά χρόνια κάθειρξη, αλλά έφυγε ελεύθερος

Ο Κούρταζ είχε δηλώσει ένοχος στις 16 Νοεμβρίου για απάτη και σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη πρόσβαση και παρεμπόδιση ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε επτά χρόνια κάθειρξης, λαμβάνοντας υπόψη:

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Τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της εγκληματικής του δραστηριότητας.

Το νεαρό της ηλικίας του όταν διέπραξε τα αδικήματα.

Το ιατρικό ιστορικό του και το γεγονός ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Τον χρόνο που είχε ήδη περάσει σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας και φυλακή.

Ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ χαρακτήρισε τον 21χρονο ιδιαίτερα ταλαντούχο, αλλά τον προειδοποίησε να μη σπαταλήσει τις ικανότητές του περνώντας τη ζωή του μπαινοβγαίνοντας στις φυλακές.

Επειδή ο χρόνος που είχε ήδη εκτίσει κάλυπτε το απαιτούμενο μέρος της ποινής, ο Κούρταζ αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

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Οι επιθέσεις σε Uber, Revolut και BT/EE

Η επίθεση στη Rockstar Games ήταν μόνο ένα μέρος της δράσης του.

Μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 2021, ο Κούρταζ απέκτησε παράνομη πρόσβαση στα συστήματα των βρετανικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών BT και EE. Η παραβίαση συνδέθηκε με παράνομες αλλαγές καρτών SIM, μέσω των οποίων εγκληματίες μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των τηλεφώνων των θυμάτων.

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Ακολούθησαν επιθέσεις στην ψηφιακή τράπεζα Revolut και στην Uber. Σύμφωνα με τη βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία, η κυβερνοεπίθεση στην Uber προκάλεσε ζημιές και έξοδα που ξεπέρασαν τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και μετά την απαγγελία των πρώτων κατηγοριών, ο νεαρός συνέχισε τη δράση του, γεγονός που βάρυνε ιδιαίτερα στην αξιολόγηση της υπόθεσης.

Από το νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας στη φυλακή

Το 2023 ο Κούρταζ είχε κριθεί ανίκανος να συμμετάσχει σε συμβατική δίκη, εξαιτίας της κατάστασης της ψυχικής του υγείας. Το δικαστήριο είχε διατάξει τότε την επ’ αόριστον παραμονή του σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας.

Έπειτα από νέα ιατρική αξιολόγηση, το καλοκαίρι του 2025 κρίθηκε ικανός να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία και να δηλώσει ενοχή ή αθωότητα. Τον Ιανουάριο του 2026 μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η διαρροή που προηγήθηκε της κυκλοφορίας του GTA VI

Τα 90 κλεμμένα βίντεο είχαν δημοσιοποιηθεί περισσότερο από έναν χρόνο πριν από το πρώτο επίσημο υλικό της Rockstar, αποκαλύπτοντας πρόωρα στοιχεία του gameplay και των πρωταγωνιστών.

Το GTA VI κυκλοφόρησε τελικά στις 19 Νοεμβρίου 2026, δεκατρία χρόνια μετά το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς. Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις εντυπωσιακές εικόνες και τα κινηματογραφικά γραφικά του νέου κόσμου της Vice City.

Το παιχνίδι απέκτησε και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εξέφρασε την έκπληξή της για τις πληροφορίες ότι τραγούδι της περιλαμβάνεται σε ραδιοφωνικό σταθμό του GTA VI.