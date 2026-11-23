Στην Α’ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας εστάλη σήμερα, Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκε στη νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

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Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η προποφόλη με τη μιδαζολάμη που χρησιμοποιούνται για τη μέθη μαζί με τη φλουμαζελίνη, το αντίδοτο δηλαδή που χορηγήθηκε για την πράξη όταν η αναπνευστική λειτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη έπεσε στο ναδίρ, ανιχνεύθηκαν στο αίμα του αδικοχαμένου τραγουδιστή και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, σε μεγάλη δοσολογία.

Η ανακοίνωση της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

«Η Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, ότι παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν επί του βιολογικού υλικού που συνελέγη κατά την νεκροψία-νεκροτομή του Γεώργιου Μαζωνάκη. Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων».