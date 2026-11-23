Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Ρόδο, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 3,5 ετών ξεχάστηκε μέσα στο σχολικό λεωφορείο που το μετέφερε στο νηπιαγωγείο του.

Το παιδί δεν αποβιβάστηκε μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, με αποτέλεσμα να παραμείνει μέσα στο όχημα χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον οδηγό και τον συνοδό.

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Το λεωφορείο σταθμεύτηκε σε άλλο σημείο

Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, ο οδηγός μετέφερε και στάθμευσε το σχολικό λεωφορείο σε διαφορετικό σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί ότι το νήπιο εξακολουθούσε να βρίσκεται στο εσωτερικό του.

Το κοριτσάκι κατάφερε να βγει μόνο του από το όχημα και εντοπίστηκε από πολίτη. Ο άνδρας, θεωρώντας ότι το παιδί φοιτούσε σε κοντινό νηπιαγωγείο, το μετέφερε στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ότι το παιδί δεν ήταν μαθητής του σχολείου και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι γονείς του, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και το παρέλαβαν.

Συνελήφθησαν οδηγός και συνοδός

Για την πρωτοφανή υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου για το αδίκημα της έκθεσης.

Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο νηπιαγωγείο και δεν έγινε ο προβλεπόμενος έλεγχος στο εσωτερικό του σχολικού οχήματος.