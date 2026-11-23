Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ, επί της οδού Κοκκινοπούλου στου Γουδή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα αστυνομικά λεωφορεία και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος.

Δύο από τις κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι άλλες δύο υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Από τις φλόγες επηρεάστηκε και το βυτιοφόρο που βρισκόταν στον ίδιο χώρο, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί τραυματισμός.

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Η φωτιά ξεκίνησε από ένα λεωφορείο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα αστυνομικά λεωφορεία, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο από την προηγούμενη ημέρα στον χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στα υπόλοιπα οχήματα που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, η πρώτη εικόνα έκανε λόγο για φωτιά σε δύο λεωφορεία των ΜΑΤ. Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης αποκαλύφθηκε ότι συνολικά επηρεάστηκαν τέσσερις κλούβες και ένα βυτιοφόρο όχημα.

Δύο λεωφορεία καταστράφηκαν ολοσχερώς

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο τελικός απολογισμός των ζημιών είναι:

Δύο αστυνομικά λεωφορεία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Δύο ακόμη λεωφορεία υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Ζημιές προκλήθηκαν στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος.

Δεν καταγράφηκε τραυματισμός.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Το αρχικό σενάριο για μηχανική βλάβη

Οι πρώτες πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο λεωφορείο από το οποίο ξεκίνησε.

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Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο θα διενεργήσει την προανάκριση.