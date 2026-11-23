Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε πότε αναμένεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με το ζευγάρι να έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τον γάμο του. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα, δίνοντας για πρώτη φορά ένα στοιχείο για το πότε θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

Η ίδια εμφανώς χαρούμενη συνομίλησε με τον δημοσιογράφο για την καθημερινότητά της, τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλά και τα σχέδια που έχει για την προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της έχει ξεκινήσει.

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Όταν ο Γρηγόρης Μπάκας τη ρώτησε πότε σχεδιάζουν να παντρευτούν, η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε πως η τελετή θα πραγματοποιηθεί μετά το καλοκαίρι, με τον Σεπτέμβριο να είναι ο μήνας που έχουν επιλέξει με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Αρχικά, απέκλεισε τον Μάρτιο, λέγοντας: “Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο, πιο μετά, πιο μετά“, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε: “Μετά το Καλοκαίρι”. Όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Οκτώβριο, εκείνη απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Δε θέλουμε Χειμώνα». Τελικά, επιβεβαίωσε πως ο γάμος θα γίνει τον Σεπτέμβριο, λέγοντας: «Σεπτέμβρη, ναι».

Στην ερώτηση αν μπορεί να το ανακοινώσει, η τενίστρια απάντησε γελώντας: “Όχι, όχι, όχι, δεν θα το ανακοινώσεις. Καλά, δεν είναι και κρυφό άλλωστε, αλλά εντάξει”.

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε, επίσης, για την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του συντρόφου της, τονίζοντας: “Θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι“.

«Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς», πρόσθεσε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης της δίνει δύναμη, απάντησε: “Και δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω“.