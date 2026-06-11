Μητσοτάκης: « Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα – Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου δίνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχικά, ο Έλληνα πρωθυπουργός μίλησε τόσο για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ενώ στάθηκε και στα Ελληνοτουρκικά.

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«Δυστυχώς ο κόσμος πια έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται μ’ έναν τρόπο που μας δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που αυτή η σύρραξη θα έχει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. «Κανείς δεν μπορεί να είναι μάντης να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συζητήσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι μια προσωρινή ανάφλεξη κι ότι τα δύο μέρη θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η τελική ειρήνη θα εξασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη διέλευση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο πρωθυπουργός.

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Τόνισε ότι η παγκόσμια αναταραχή και ο πληθωρισμός συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού στη χώρα μας τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τις τιμές των καυσίμων.

Για το ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το διπλωματικό κεφάλαιο της πατρίδας μας επ’ αφορμή κι αυτής της σύρραξης είναι εμφανώς αναβαθμισμένο. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι κατ’ ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση αλλά με το κράτος του Ισραήλ -μια σχέση η οποία έχει βάθος και μας επιτρέπει να επικρίνουμε το Ισραήλ όποτε θεωρούμε ότι προβαίνει σε ενέργειες που δεν εξυπηρετούν ούτε τα εθνικά συμφέροντα ούτε την περιφερειακή ασφάλεια».

Είπε ότι ταυτόχρονα η χώρα μας έχει παράσχει έμπρακτη στήριξη στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στα ΗΑΕ και αυτή η διαδικασία στήριξης χωρών που βρίσκονται σε μία κρίση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της χώρας μας με όλες τις σημαντικές αραβικές χώρες.

Απέκλεισε τον κίνδυνο εμπλοκής γιατί όπως είπε σεβόμαστε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και κινούμαστε αμιγώς σε πρωτοβουλίες που έχουν αμυντικό χαρακτήρα.

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Για την αψιμαχία ‘Αγκυρας-Τελ Αβίβ είπε ότι υποκρύπτει βαθύτερες διαφοροποιήσεις συμφερόντων και τόνισε ότι πολλές φορές λόγια μπορεί να λέγονται για να απευθύνονται στην εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας. «Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε μπροστά σε μία ακόμα αχρείαστη εστία έντασης στη Μέση Ανατολή», είπε και τόνισε ότι σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα είναι παρούσα.

Σχετικά με την επιλογή για τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε: «Ξέρετε κάποιον πρωθυπουργό ο οποίος να επιδιώκει συνειδητά ταραγμένα νερά. Εγώ δεν τον γνωρίζω και αν το επεδίωκε θα έκανε λάθος. Προφανώς και επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ή δε θέλουμε ήρεμα νερά είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Θα σας έλεγα ότι ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών».

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Θέλησε να υπενθυμίσει, όπως είπε, τις συνολικές ενέργειες της Ελλάδας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια.

Μίλησε για ζητήματα που συζητιούνταν αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση τόλμησε να τα υλοποιήσει: επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια, ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, Εθνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, εξορύξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, σημαντική ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,… «’Αρα πείτε μου πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της Διακήρυξης των Αθηνών;»

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Μίλησε για πρωτοβουλίες που υπηρετούν στην πράξη τα ελληνικά συμφέροντα και που ενδεχομένως να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. «Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε έναν βαθμό αντιδρά» είπε και πρόσθεσε και οφέλη από τα πολυσυζητημένα ήρεμα νερά για τον τουρισμό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καλή συνεργασία στα ζητήματα της μετανάστευσης, μέχρι και πρόσφατα ουσιαστικά μηδενική δραστηριότητα της Τουρκικής Αεροπορίας για δύο χρόνια, κάτι που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν.

Συμπλήρωσε ότι μια μονομερής ενέργεια εσωτερικού δικαίου προφανώς δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα με βάση το διεθνές δίκαιο.

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Για τις αιτιάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών είπε ότι και οι δύο έχουν διαχειριστεί την Τουρκία και γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Είπε ότι και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον κ. Ερντογάν και επεδίωκαν και εκείνοι να έχουμε μία λειτουργική σχέση με την Τουρκία. «Η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του SAFE, το έπραξε και η Τουρκία δεν μπήκε» παρόλο που πολλοί προέβλεπαν ότι η χώρα μας δεν θα κατάφερνε να την εμποδίσει να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

«Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην ‘Αγκυρα και έθεσε ευθέως – με ευγένεια αλλά και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις – το ζήτημα του casus belli».

«Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη» είπε ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θέλει να επεκταθεί γιατί σέβεται τους δύο πρώην πρωθυπουργούς επεσήμανε όμως ότι μέχρι το 2023 δεν θυμάται να είχε ασκηθεί στην κυβέρνηση κάποια ανάλογη κριτική.

Περνώντας στο θέμα της οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «όχι ο πληθωρισμός αλλά η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία, η συνολική αύξηση των τιμών από το 2021 και μετά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιέζει πραγματικά πολλά ελληνικά νοικοκυριά».

Ανέφερε ότι έχει πλήρη αίσθηση για το ότι υπάρχει σήμερα ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα δύσκολα. «’Αρα ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα».

Υπογραμμίζοντας δε, την παγκόσμια διάσταση του ζητήματος του αυξημένου πληθωρισμού, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αύξηση αυτή του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα, κάτι που αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Το γεγονός ότι για μας το πρόβλημα είναι λίγο μεγαλύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι «εμείς ιστορικά έχουμε φόρους στα καύσιμα γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένας σημαντικός αιμοδότης του Κράτους».

Στο σημείο αυτό επανέλαβε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, ίσως όχι όσα θα ήθελε αλλά σίγουρα όσα μπορεί για τη στήριξη της κοινωνίας κι έκανε αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση και το πώς έχει επηρεάσει την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

«Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές ως προς το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι», είπε τονίζοντας ότι δεν μπορεί η χώρα μας να ξεφύγει γιατί θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. «Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω». Επανήλθε δε ζητώντας από όσους ζητούν μείωση του φόρου στα καύσιμα να του πουν ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσει για να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί. «Για τον ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο γιατί όσες φορές το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, το πήραν πίσω», τόνισε.

Σε ερώτηση για το ότι η κυβέρνηση έχει καταφύγει σε επιδοματική πολιτική την οποία παλιότερα επέκρινε, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε να κληρονομήσουν τα παιδιά σας τα δικά σας χρέη; Έτσι κι εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος».

Αναφέρθηκε στο σημείο αυτό στη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1994 ότι «ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε μία φορά το χρέος» το οποίο ήταν προϊόν μίας ελλειμματικής πολιτικής.

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να παράγει πλεονάσματα αλλά δεν επέλεξε πολιτική επιδομάτων αλλά πολιτική μείωσης φόρων αλλά αν συζητάμε για επιδόματα τέκνων, αναπηρίας, στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, «αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν», είπε.