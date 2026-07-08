Μαριάννα Τουμασάτου: “Υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς…Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα”

Η Μαριάννα Τουμασάτου το βράδυ της Τρίτης (7/7) βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται από «τρολς» του διαδικτύου, λόγω του γεγονότος ότι έχει μιλήσει δημόσια για τις πολιτικές της πεποιθήσεις.

Παράλληλα, η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς επίσης και για το πόσο σημαντικό είναι όταν οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις, να τις εκφράζουν με ευγένεια και σεβασμό. Χαρακτηριστικά η ηθοποιός είπε: “Ο Αλέξης Τσίπρας λέει πολλά πράγματα, τα οποία καλό είναι να τα ακούσουμε κάποια στιγμή ψύχραιμα όλοι, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό κανείς να συμφωνεί με τον Τσίπρα, αλλά μπορεί να διαφωνεί ευγενώς”.

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“Κι εγώ μπορεί να διαφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά προσπαθώ με έναν άνθρωπο που θα μιλήσω μαζί του, να είμαι ευγενής στην αντίδρασή μου. Το λέω γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Γι’ αυτό πληρώνονται, για να καταριούνται, να φωνάζουν. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν χρόνια, με στενοχωρούσε γιατί νόμιζα ότι είναι αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, ένα μεροκάματο παίρνουν. Συνήθως είναι λογαριασμοί που δεν έχουν καμία υπόσταση, με 5-7 ακόλουθους”, πρόσθεσε στη συνέχεια η Μαριάννα Τουμασάτου.

“Μου έκαναν επίθεση για την παρουσίαση του νέου κόμματους του Αλέξη Τσίπρα, δεν έκανα κάτι κακό αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με ευγένεια. Έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο, αλλά τον κριτή”, είπε κλείνοντας η Μαριάννα Τουμασάτου.