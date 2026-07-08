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Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 25χρονη οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 25χρονη οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.
(EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ)
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Μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο το μεσημέρι της Τετάρτης (08.07), μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στη Χαλκιδική.

Το θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε στις 16:15 στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Πορταριάς.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η άτυχη 25χρονη συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια 50χρονη γυναίκα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής δικυκλίστριας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανίων.

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