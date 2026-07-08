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Ράκοβ – Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι και η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα του πρώτου φιλικού αγώνα της νέας σεζόν

Βγάζει συμπεράσματα ο Μεντιλίμπαρ

Ράκοβ – Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι και η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα του πρώτου φιλικού αγώνα της νέας σεζόν
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:49

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας σεζόν καθώς αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης 8/7 την Ρακόβ.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θέλουν να δουν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα από τις προπονήσεις μέχρι στιγμής, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους σχεδόν τους παίκτες της ομάδας.

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Κάτω από τα δοκάρια θα αγωνιστεί ο Στουρνάρας, ενώ οι Μαφέο, Πιρόλα, Κουτσίδης και Μπρούνο αποτελούν την τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα κινούνται οι Σιπιόνι, Μουζακίτης και μπροστά τους ο Τσικίνιο.

Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Μαρτίνς και Ροντινέι, με μοναδικό προωθημένο τον Κλέιτον.

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Ο αγώνα θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

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