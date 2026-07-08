Γιώτα Τσιμπρικίδου: “Η κόρη μου είναι δυο μηνών, δεν καταλαβαίνω ακόμα ακριβώς τις διαφορές στο κλάμα της”

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Νωρίς-νωρίς” το πρωί της Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Η γνωστή δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός μεταξύ άλλων μίλησε για την κόρη της που ήρθε στην ζωή πριν από περίπου δύο μήνες, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις δυσκολίες που μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει.

“Με δυσκολεύει το ότι στους δυο μήνες δεν ξέρεις ακόμα γιατί κλαίει, δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τις διαφορές του κλάματος. Τώρα περνάμε τους κολικούς… Σήμερα μου χάρισε τέσσερις συνεχόμενες ώρες ύπνου και ήρθα φρέσκια. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα όταν δεν έχουμε βοήθεια, είναι πολύ ωραίο όταν υπάρχουν η γιαγιά με τον παππού…Δεν πήρα κιλά στην εγκυμοσύνη… μέχρι τελευταία μέρα έκανα εμετούς. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις”, είπε αρχικά η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

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Για τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, η Γιώτα Τσιμπρικίδου ανέφερε: “Με τον Άγγελο αξιακά είμαστε πολύ κοντά… Είναι ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος και αυτό το αγαπάω στον άντρα μου, γιατί στο τέλος της ημέρας θες και μια αγκαλιά. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να έχεις και κάποια κοινά ενδιαφέροντα με τον άλλον, γιατί καταλαβαίνει τις αγωνίες σου, σε καταλαβαίνει στη δουλειά. Δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα ηθοποιού ή ο άντρας μιας τραγουδίστριας, πρέπει να είσαι λίγο κοντά, εμείς είμαστε λίγο κοντά…”

“Σκέφτομαι εμένα με τον μπαμπά μου, στα 15 χρόνια που τον έζησα, γιατί έφυγε όταν ήμουν 15 και θυμάμαι ότι μέχρι και την εφηβεία μου, ήμουν σαν μαϊμουδάκι σκαρφαλωμένη πάνω του. Θα χαρώ πάρα πολύ αν δω την κόρη μου να έχει αυτή την αδυναμία στον μπαμπά της…”, κατέληξε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.