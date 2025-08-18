Γιώργος Λιάγκας: Εξερευνά το Ιόνιο με τους γιους του και το σκάφος τους – Δείτε φωτογραφίες

Ο Γιώργος Λιάγκας αφήνει πίσω του τις ρομαντικές διακοπές με τη Μαρία Αντωνά και αφιερώνει πολύτιμο χρόνο στους γιους του, Γιάννη και Δημήτρη, εξερευνώντας μαζί τους τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους δύο τρυφερά στιγμιότυπα από το σκάφος του.

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Γιώργος Λιάγκας απαθανατίζει τους γιους του να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θέα από το σκάφος, γράφοντας στη λεζάντα: «Τα καλοκαίρια μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μαρία Αντωνά: Στιγμές χαλάρωσης στη Σικελία με τον Γιώργο Λιάγκα – Φωτογραφίες από το ταξίδι τους

Στη δεύτερη ανάρτηση, ο παρουσιαστής μας μεταφέρει στην καρδιά του ταξιδιού τους, περιγράφοντας το τοπίο ως «Μέσα στη μέση του πουθενά». Επιπλέον, προσθέτει μια χιουμοριστική νότα, γράφοντας: «με δυο καπετανέους και μια καπετάνισσα», δείχνοντας το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί.

Οι αναρτήσεις του Γιώργου Λιάγκα αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι η οικογένειά του είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του. Ο παρουσιαστής φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τους γιους του, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει στο «Πρωινό» με ανανεωμένη ομάδα.