Καίτη Γαρμπή: Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας της – “Δεν θα το έχανα με τίποτα”

Στη σκηνή για πρώτη φορά, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να αναβάλει προγραμματισμένες συναυλίες της, εμφανίστηκε η Καίτη Γαρμπή.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά στο Vamvakou Experience Festival 2026, στη Βαμβακού, επιστρέφοντας κοντά στο κοινό έπειτα από μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή και να προστατεύσει τη φωνή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο αγαπημένοι τραγουδιστές παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να μιλήσει ανοιχτά στους θεατές για την περιπέτεια της υγείας της, αποκαλύπτοντας πως αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση μετά την έναρξη της θεραπείας της.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον Παράδεισο», είπε η Καίτη Γαρμπή από τη σκηνή.

Η ανάρτηση για το πρόβλημα υγείας της

Λίγο καιρό νωρίτερα, η Καίτη Γαρμπή είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο, μέσα από το οποίο αποκάλυψε με λεπτομέρειες το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί και την ανάγκασε να ακυρώσει τρεις από τις επικείμενες συναυλίες της.

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν μετά τον τελικό του «Just The 2 Of Us», όταν υπέστη μια πολύ σοβαρή ψύξη, η οποία επηρέασε αρχικά το πρόσωπό της. Παρά τη θεραπεία με κορτιζόνη και τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασής της, η περιπέτεια δεν τελείωσε εκεί, καθώς στη συνέχεια εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», είχε αποκαλύψει η Καίτη Γαρμπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραγουδίστρια είχε εκφράσει την αισιοδοξία της πως σύντομα θα ξεπεράσει πλήρως την περιπέτεια, ζητώντας παράλληλα την αγάπη και τη θετική σκέψη του κόσμου που τη στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.