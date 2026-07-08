Χριστίνα Λαμπίρη: «Σήμερα το 70% των παρουσιαστών αναφέρονται στους ίδιους και το 30% είναι αναπαραγωγή του διαδικτύου»

Για την πορεία της στη μικρή οθόνη, αλλά και για το σκηνικό που επικρατεί στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο, μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη.

Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου, όπου εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη στροφή των παρουσιαστών στην αυτοαναφορικότητα, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητική και «σκληρή» τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η φετινή σεζόν μου φάνηκε πάρα πολλά σκληρή, από όλες τις απόψεις. Τόσο για τους ανθρώπους που είναι μπροστά από την κάμερα, όσο και για εκείνους πίσω.

Η σημερινή τηλεόραση είναι ένα πεδίο που δεν το αναγνωρίζω. Είναι κάτι άλλο από αυτό που ζούσα. Είναι πολύ πιο σκληρή. Ίσως να λείπω καιρό και να τα βλέπω εγώ διαφορετικά τα πράγματα», δήλωσε αρχικά η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Λαμπίρη έδωσε έμφαση στη βαρύτητα που έχει η θεματολογία για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού.

«Θέλω να πω, πάντως, πως ποτέ στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι το περιεχόμενο μιας εκπομπής. Αν δεν έχεις θεματολογία, δεν πρόκειται να μείνει ο τηλεθεατής ούτε για τα ωραία μάτια ούτε για τίποτα. Πάντα το περιεχόμενο μετράει», σημείωσε.

«Δεν υπήρχε ανέκαθεν αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών. Μπορεί να είχαμε περιστατικά στην εποχή μας, αλλά δεν μονοπωλούσαμε τις εκπομπές μας.

Εδώ βλέπουμε το 70% των παρουσιαστών να έχουν αναφορά στους ίδιους και το 30% να είναι αναπαραγωγή του διαδικτύου», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγκριση με την εποχή του «Super Star» και τα νούμερα τηλεθέασης

Ερωτηθείσα για το αν ένα πρόγραμμα με τη δομή του ιστορικού «Super Star» θα μπορούσε να σταθεί στην τρέχουσα τηλεοπτική πραγματικότητα, η ίδια εξήγησε τη σημασία της εξέλιξης, κάνοντας παράλληλα μια αναδρομή στα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης εκείνης της περιόδου.

«Όποιο προϊόν δεν εξελίσσεται δεν μπορεί να επιβιώσει, αυτό είναι κανόνας. Προχωράνε τα γούστα, αλλάζει η ταχύτητα, δεν γίνεται να μείνεις πίσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το “Super Star” ήταν ένα πρόγραμμα όπου έβλεπες μια οπτικοποίηση περιοδικών. Τότε, λοιπόν, αυτό ήταν φρέσκο και τράβηξε το ενδιαφέρον του. Οι δύο αντίστοιχες εκπομπές που υπήρχαμε τότε, όταν ξεκινήσαμε, πρέπει να είχαμε και οι δύο μαζί αν όχι το 60%, το 40% με 50% της τηλεθέασης εκείνης της εποχής.

Οι τηλεθεάσεις ήταν από 19% μέχρι 25% μέσος όρος για την κάθε εκπομπή. Αυτό σήμερα το βλέπουμε μόνο στο “Happy Day”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι τελείως διαφορετικό πάντως να κάνεις πολύ πρωί 20%, διαφορετικό το μεσημέρι και διαφορετικό το βράδυ, γιατί ο πληθυσμός σε κάθε ζώνη δεν είναι ίδιος.

Σημασία έχει ποιοι κοινό σε παρακολουθεί, η αγοραστική του δύναμη και η ποσότητα του πληθυσμού», κατέληξε η Χριστίνα Λαμπίρη.