Γιώργος Καπουτζίδης για «Σέρρες»: «Υπήρξε μούδιασμα από το κανάλι με την ερωτική σκηνή – Κάναμε σύσκεψη»

Στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» βρέθηκε καλεσμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής δημιουργός και ηθοποιός αναφέρθηκε στη σειρά του «Σέρρες», αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από μια συγκεκριμένη ερωτική σκηνή ανάμεσα σε δύο άνδρες, αλλά και τον προβληματισμό που αυτή προκάλεσε αρχικά στα στελέχη του ΑΝΤ1.

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, το κανάλι τού παρείχε πλήρη δημιουργική ελευθερία, ωστόσο η επίμαχη σκηνή οδήγησε σε μια διαδικτυακή σύσκεψη, την οποία ζήτησε ο ίδιος για να θέσει ορισμένα καίρια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σύγχρονης τηλεόρασης.

«Από τον ΑΝΤ1 είχα την ελευθερία να γράψω ό,τι ήθελα, δεν είχα κανένα όριο, καμία σύσταση και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η μόνη συζήτηση που έγινε κι εκεί δεν έθεσαν όρια, εγώ θέλησα να κάνω αυτή τη συζήτηση, νιώθοντας ότι έχω να πω κάτι, το οποίο καλό είναι να το ακούσουν κάποια στελέχη της τηλεόρασης», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Στο επεισόδιο με την ερωτική σκηνή στο καφέ, εγώ δεν ήμουν στο γύρισμα, είπα στον σκηνοθέτη Σταμάτη Πατρώνη ότι εδώ έχουμε την ερωτική σκηνή και να τη γυρίσετε έτσι όπως αισθάνεστε ότι είναι ωραία. Γυρίστηκε η σκηνή, με τα φιλιά, τις αγκαλιές κλπ… Ήταν φιλιά και αγκαλιές, όχι σεξουαλική πράξη. Ήταν δύο λεπτά, κόψαμε 50 δευτερόλεπτα και εσείς είδατε 1.10», σημείωσε.

«Όταν πήγε η σκηνή στον ΑΝΤ1, ήρθε ένα… τι γίνεται, πώς παίζεται αυτό, πώς θα το παίξουμε, πως; Δεν είπαν να το κόψουμε, αλλά φάνηκε ότι μούδιασαν, ότι ήταν προβληματισμένοι», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης περιέγραψε τη στάση που κράτησε στη συνάντηση μέσω Zoom, τονίζοντας ότι η τηλεόραση συχνά δείχνει πολύ πιο σκληρά πράγματα, την ίδια ώρα που εξαντλεί την αυστηρότητά της σε σκηνές αγάπης.

«Κάλεσα σε μια σύσκεψη, με zoom, τους ανθρώπους από τον ΑΝΤ1 και τους ευχαριστώ γιατί πραγματικά με άκουσαν και κατάλαβαν τι ήθελα να πω. Τους είπα ότι σας ήρθε μια σκηνή και δεν ξέρετε πώς να το χειριστείτε αυτό. Κανείς δεν πρόκειται να πάθει τίποτα από αυτή τη σκηνή, δεν θα πάθει κανείς καρδιά, βλέπουν χειρότερα πράγματα οι άνθρωποι, βλέπουν πράγματα που θα έπρεπε να μας προβληματίζουν που παίζονται στην τηλεόραση.

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Γι’ αυτή τη σκηνή, αυτά τα 50 δευτερόλεπτα καθόμαστε και κάνουμε σύσκεψη 15 άνθρωποι για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Κι εδώ απευθύνομαι σε όλους τους ανθρώπους της τηλεόρασης.

Λέω για όσα ακούγονται στην τηλεόραση, με εξαίρεση τη δημόσια τηλεόραση, που ακούγονται στις 10 το πρωί, ιδίως για τα ομόφυλα ζευγάρια, που τα παιδιά αυτών των ομόφυλων ζευγαριών, που είναι 7-8-9 χρονών, εάν ανοίξουν την τηλεόραση ένα πρωί θα δουν ανθρώπους να σχολιάζουν τους γονείς τους, να τους λένε ότι οι γονείς τους είναι ακατάλληλοι…

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Αυτό βιώνει ένα 9χρονο παιδί. Αν κάνει το λάθος και ανοίξει την τηλεόραση ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού θα ακούσει φρικαλεότητες για τους γονείς του από κάποιον που θέλει να πει… την άποψή του για τα ομόφυλα ζευγάρια».

Παράλληλα, ο δημιουργός εξαπέλυσε βέλη προς τις πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης, κατηγορώντας τες για τη διάχυση του μίσους στον δημόσιο λόγο και τον τραυματισμό των παιδιών, ενώ εξήγησε και τον λόγο που θέλησε να προστατεύσει το έργο του.

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«Λέω γι’ αυτά που ακούγονται στις 10:00, 11:00, 13:00, για να μην φωτογραφίσω καμία εκπομπή, να φωτογραφίσω μια ολόκληρη κατάσταση… Έχετε κάνει ποτέ κάποια σύσκεψη; Πρέπει να καταλάβουμε πως σπέρνουμε πάρα πολύ μίσος στο δημόσιο λόγο. Ψάχνουμε το μίσος για να το δείξουμε στο δημόσιο λόγο και αυτό το μίσος διαχέεται παντού. Θα το δει ένα παιδί και θα τραυματιστεί. Αυτό τους είπα! Το κατάλαβαν απόλυτα.

Και αυτό που θέλησα να κάνω είναι να προστατεύσω αυτή τη σειρά και δεν θέλησα να τη δω κομμένη και ραμμένη σε καμία εκπομπή, να συζητάνε ότι είπε αυτό, είπε εκείνο».