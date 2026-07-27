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LIFESTYLE

Το trend που αντικαθιστά τα λινά φορέματα το καλοκαίρι του 2026 – Η επιλογή που βλέπουμε παντού

Είναι ιδανικό για κάθε περίσταση

Το trend που αντικαθιστά τα λινά φορέματα το καλοκαίρι του 2026 – Η επιλογή που βλέπουμε παντού
DEBATER NEWSROOM

Το Καλοκαίρι τα λινά φορέματα έχουν την τιμητική τους και αποτελούν «σταθερή αξία» για κάθε περίσταση. Είναι ιδανικά τόσο για μία χαλαρή βόλτα όσο και για ένα πιο επίσημο δείπνο, έναν γάμο κι άλλα.

Ωστόσο, το Καλοκαίρι του 2026 έφερε μαζί του και μία νέα τάση που κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερο έδαφος. Αυτό δεν είναι άλλο από τα ασορτί co-ord σύνολα με oversized πουκάμισο συνδυασμένο με μακρύ σορτς ή βερμούδα. Αποτελεί ένα από τα trends που πρωταγωνιστούν όλο και πιο συχνά στις εμφανίσεις των fashion lovers και τον celebrities.

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Παρόλο που προσφέρει την ίδια ακριβώς άνεση με ένα λινό φόρεμα, μπορεί να συνδυαστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, καθώς κάνε ένα κομμάτι μπορεί να φορεθεί και ξεχωριστά. Είναι το κατάλληλο ντύσιμο τόσο για μία άνετη βόλτα στην πόλη όσο και στις διακοπές, ενώ παράλληλα φοριούνται από το πρωί μέχρι και το βράδυ το Καλοκαίρι.

Μπορούν να φορεθούν σε πολλές αποχρώσεις, ωστόσο αυτές που κυριαρχούν είναι το μπεζ, το εκρού, το χακί και γενικότερα οι παστέλ τόνοι. Παράλληλα, ιδιαίτερα δημοφιλή το Καλοκαίρι είναι και τα ριγέ σχέδια.

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