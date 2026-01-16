Γιώργος Ζυγούρης: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν σίγουρος για τη συμμετοχή μου στις “Σέρρες”»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» ήταν το πρωί της Παρασκευής ο ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες».

«Δεν αποφάσισα εγώ να κάνω ακρόαση για τις ”Σέρρες”, με φώναξαν. Με είχαν πάρει παλαιότερα, το ίδιο καλοκαίρι, να μου πουν ότι μάλλον θα κάνουν τις ”Σέρρες 2” και μετά από τρεις μήνες με είδε ο σκηνοθέτης σε μια παράσταση», αποκάλυψε.

«Του ‘χα πει πει να βρεθούμε για να μιλήσουμε, δεν τον πήρα ποτέ και νόμιζε ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον είχαν δει όμως 4 άτομα, σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο. Με πήρε λοιπόν και πήγα. Εγώ δεν τον είχα πάρει γιατί ντρέπομαι λίγο μ’ αυτά», εξομολογήθηκε.

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα. Το ξέρω γιατί μου το ‘χε πει. Μου είχε πει ότι δεν του άρεσε το μαλλί μου. Ούτε και μένα μου άρεσε τότε, οπότε το λέω ελεύθερα δηλαδή. Βλέποντας όμως το βίντεο, νομίζω ότι κάτι του άρεσε και ξανακάναμε άλλη μια γύρα ακρόασης», πρόσθεσε.