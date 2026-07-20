Το “Καλοκαίρι μαζί” έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 – Στο “τιμόνι” Ρογκάκος, Λιβαθυνού και Σίσκος

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας 20/7 η νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Την παρουσίαση της εκπομπής έχουν αναλάβει ο Νίκος Ρογκάκος, η Άννα Λιβαθυνού και ο Στέφανος Σίσκος, οι οποίοι θα καλημερίζουν κάθε μέρα το τηλεοπτικό κοινό στις 9:50.

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«Καλημέρα σας, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλώς ήρθατε. Καλοκαίρι μαζί σας είναι ο ΑΝΤ1 και θα παραμείνουμε μαζί σας έως τις 13:00 και θα παραμείνουμε όλο το καλοκαίρι. Γιατί; Γιατί η επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει στην ενημέρωση. Η ενημέρωση όμως αλλιώς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με δύο καλούς συναδέλφους. Η Άννα Λιβαθυνού είναι μαζί μου, αλλά και ο Στέφανος ο Σίσκος…» είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Νίκος Ρογκάκος.

«Εδώ η επικαιρότητα όλη. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τη 12:50 που θα ξεκινάει πια και το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στη 1 ακριβώς. Γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει στον ΑΝΤ1» πρόσθεσαν οι δημοσιογράφοι.

Δείτε το βίντεο με την έναρξη της εκπομπής:

Στόχος των τριών παρουσιαστών της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί» είναι να μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και θέματα επικαιρότητας.