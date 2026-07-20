Το “Καλοκαίρι μαζί” έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 – Στο “τιμόνι” Ρογκάκος, Λιβαθυνού και Σίσκος
Τα πρώτα λόγια των τριών παρουσιαστών
Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας 20/7 η νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».
Την παρουσίαση της εκπομπής έχουν αναλάβει ο Νίκος Ρογκάκος, η Άννα Λιβαθυνού και ο Στέφανος Σίσκος, οι οποίοι θα καλημερίζουν κάθε μέρα το τηλεοπτικό κοινό στις 9:50.
«Καλημέρα σας, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλώς ήρθατε. Καλοκαίρι μαζί σας είναι ο ΑΝΤ1 και θα παραμείνουμε μαζί σας έως τις 13:00 και θα παραμείνουμε όλο το καλοκαίρι. Γιατί; Γιατί η επιλογή του σταθμού είναι να προχωρήσει στην ενημέρωση. Η ενημέρωση όμως αλλιώς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με δύο καλούς συναδέλφους. Η Άννα Λιβαθυνού είναι μαζί μου, αλλά και ο Στέφανος ο Σίσκος…» είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Νίκος Ρογκάκος.
«Εδώ η επικαιρότητα όλη. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τη 12:50 που θα ξεκινάει πια και το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στη 1 ακριβώς. Γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει στον ΑΝΤ1» πρόσθεσαν οι δημοσιογράφοι.
Δείτε το βίντεο με την έναρξη της εκπομπής:
Στόχος των τριών παρουσιαστών της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί» είναι να μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και θέματα επικαιρότητας.
πηγή στην Google
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