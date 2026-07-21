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«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Οι εξελίξεις τρέχουν και τα πράγματα περιπλέκονται – Δείτε απόψε το δεύτερο επεισόδιο στον ANT1

Ραγδαίες εξελίξεις στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Οι εξελίξεις τρέχουν και τα πράγματα περιπλέκονται – Δείτε απόψε το δεύτερο επεισόδιο στον ANT1
DEBATER NEWSROOM

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Νέα Τάξη Πραγμάτων. Μετά τις κατηγορίες για τη δολοφονία της φοιτήτριας, ο Ηλίας Βελισσαράτος ανακρίνεται από τον Νίκο Βανόρτα. Παρόλα αυτά ο Παντελής είναι εντελώς αντίθετος με τη στάση του Αστυνομικού Δντή. Ο Βανόρτας συνεχίζει τον επιθετικό του τόνο και στον Λαΐνη. Διαισθάνεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει στην υπόθεση.

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Στο μεταξύ κάτι γίνεται στους κόλπους της εγκληματικής οργάνωσης και ο Μασάτος αναλαμβάνει δράση. Καλείται να συγκεντρώσει όλους τους παλιούς συνεργάτες του Σαβάκη. Την εμφάνιση του κάνει ξανά ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Ο Δημήτρης ψάχνει διαρκώς στο Πανεπιστήμιο για να βρει νέα στοιχεία για την υπόθεση του φίλου και συνεργάτη του, Ηλία. Αναρωτιέται πως παγιδεύτηκε ο Βελισσαράτος.

Οι εξελίξεις τρέχουν και η Ελένη λαμβάνει έναν φάκελο την οποία προβληματίζει ιδιαίτερα. Άραγε, είναι κάτι πολύ σοβαρό; O Απόστολος προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει με την συμπεριφορά της. Η ίδια είναι ιδιαίτερα απόμακρη τον τελευταίο καιρό. Κάντε υπομονή αγαπητοί τηλεθεατές…

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα αμφιβολίας, η Χριστίνα θέλει να κάνει επιτέλους την συνέντευξη με τον Θησέα και ζητά από τον Παντελή να μεσολαβήσει. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν θα εμφανιστεί στη ζωή του Δημήτρη…

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