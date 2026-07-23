Γιώργος Ελεύθερας: Ραγίζει καρδιές το βίντεο μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

Ο Γιώργος Ελευθέρας έκανε άλλη μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε. Εκτός από συνεργάτες οι δύο τραγουδιστές και μουσικοί υπήρξαν και πολύ καλοί φίλοι, με τον θάνατό του να έχει βυθίσει στο πένθος τον συνάδελφό του.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής κοινοποίησε ένα βίντεο τους, από την εποχή που ήταν στο BAR, συγκινώντας τους διαδικτυακούς ακολούθους του.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του

Ο φίλος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 51 ετών, Γιώργος Ελεύθερας τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, αρχικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ελεύθερας τόνισε ότι «Όταν θα ξανά ανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στην μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο, Φίλοι για Πάντα».