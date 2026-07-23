Σία Κοσιώνη για την επέτειο με τον Κώστα Μπακογιάννη: “Από το 8 ως το άπειρο”

Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης γιόρτασαν την επέτειό τους, με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό τους από καλοκαιρινή εξόρμησή τους στη φύση, την οποία συνόδευσε με μία τρυφερή λεζάντα.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

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Χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη έγραψε: “Από το 8 ως το άπειρο”.

Τον περασμένο Μάιο και ανήμερα της γιορτής του Κώστα Μπακογιάννη, η Σία Κοσιώνη θέλησε να μοιραστεί με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της ακολούθους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια άκρως τρυφερή και αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Σία Κοσιώνη.