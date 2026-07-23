Υπουργείο Ανάπτυξης: Ρεκόρ φοροαπαλλαγών για επενδύσεις – Ξεπέρασαν τα 134 εκατ. ευρώ

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι φορολογικές απαλλαγές που εγκρίθηκαν για επενδυτικά σχέδια μέσω των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Για την τρέχουσα περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων εκδόθηκαν αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής συνολικού ύψους άνω των 134 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν 90 επενδυτικά σχέδια στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού. Οι εγκρίσεις βασίζονται στους αναπτυξιακούς νόμους του 2016 και του 2022, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο, καλύφθηκε το σύνολο των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί.

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Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, τόσο ως προς το συνολικό ύψος των φορολογικών κινήτρων όσο και ως προς τον αριθμό των αποφάσεων που εκδόθηκαν.

Ενδεικτικό της αύξησης είναι ότι το ποσό των φετινών φορολογικών απαλλαγών είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης χρονιάς. Το 2025 οι εγκρίσεις είχαν διαμορφωθεί στα 29 εκατ. ευρώ, που μέχρι σήμερα αποτελούσαν το υψηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κυμαίνονταν συνήθως μεταξύ 20 και 25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η επεξεργασία όλων των αιτημάτων ολοκληρώθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, παρά τον αυξημένο όγκο εργασίας. Όπως επισημαίνεται, το αποτέλεσμα αποδίδεται στη συστηματική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Οι φορολογικές απαλλαγές αποτελούν ένα από τα βασικά κίνητρα για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, καθώς μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους και προχωρούν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.