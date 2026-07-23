Η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε το ιδιαίτερο “δέσιμο” με τη Μαίρη Λίντα – Η ανάρτηση γεμάτη αναμνήσεις

Το δικό της “αντίο” είπε η Σία Κοσιώνη στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών τα ξημερώματα της Τετάρτης 22/7.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε και την προσωπική σχέση που τις έδενε, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία των νονών τη, οι οποίοι ήταν φίλοι με τη Μαίρη Λίντα.

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“Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα μέσα από το νοιάξιμο και την αγάπη των αγαπημένων μου νονών. Στην ξενιτιά η Σοφία και Γιάννης από μικρά παιδιά. Εκεί τη γνώρισαν, δέθηκαν και συνέδεσαν τις ζωές τους ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα. Πόσες ιστορίες… Από το Σικάγο ως την Καλλιθέα και πίσω πάλι. Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις“, έγραψε η Σία Κοσιώνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα θα πουν συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος την Παρασκευή 24/7. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, ενώ η ταφή της θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Μαίρη Λίντα: Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για τον θάνατό της

«Έφυγε από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

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Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».