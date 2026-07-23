Φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

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Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 17:00, ενώ η περιοχή βρίσκεται την Πέμπτη στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.