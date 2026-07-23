Οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη ως παίκτη της Arsenal: “Πεινασμένος να σκοράρω”

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης, λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του από την Κλαμπ Μπριζ στους πρωταθλητές Αγγλίας. Ο 24χρονος διεθνής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, χαρακτηρίζοντας τη μετακίνησή του ως ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Είναι πραγματικά απίστευτο να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας τη νέα σεζόν», δήλωσε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, εκφράζοντας τη χαρά του για τη μεταγραφή του.

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Ο Έλληνας διεθνής περιέγραψε και το αγωνιστικό του προφίλ, τονίζοντας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει πάντα με στόχο το γκολ και τη δημιουργία. «Είμαι ένας άμεσος παίκτης. Πάντα είμαι πεινασμένος να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Παράλληλα, δουλεύω σκληρά και για την ομάδα, ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόλης ολοκληρώνει τη μετακίνησή του έπειτα από δύο εξαιρετικές σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 108 συμμετοχές, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βελγίου και αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Pro League για τη σεζόν 2025-26.

Η Άρσεναλ επενδύει σημαντικά στον Έλληνα διεθνή, ο οποίος επιστρέφει στην Premier League έχοντας αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και φιλοδοξεί πλέον να καθιερωθεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.