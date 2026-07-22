Θεοφανία Παπαθωμά: Σάλος με το σχόλιό της μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε – «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά, κάρμα»

Η Θεοφανία Παπαθωμά έκανε ένα αδιανόητο σχόλιο λίγες ημέρες μετά από τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε, σε ηλικία 51 ετών. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός σχολίασε κάτω από μία ανάρτηση της Χρυσηίδας Δημουλίδου, με το σχόλιό της να είναι επιεικώς άξιο απορίας.

Η γνωστή συγγραφέας κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία σειρά φωτογραφιών του Λορέντζο Καριέρε και της μητέρας του, Ματούλας, η οποία έχει φύγει επίσης από την ζωή. Στη λεζάντα των φωτογραφιών μάλιστα έγραψε: “Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι, δε μένει πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της… Ήταν μόλις 51 ετών”.

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Κάτω από την ανάρτηση η Θεοφανία Παπαθωμά έκανε ένα σχόλιο το οποίο σχολιάστηκε έντονα από πληθώρα διαδικτυακών ακολούθων της συγγραφέως. Χαρακτηριστικά έγραψε: “Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά. Κάρμα”.

Μία βδομάδα μετά τον χαμό του Λορέντζο Καριέρε, ο γιος του, Ρομπέρτο Καριέρε μίλησε μέσω μία συγκινητικής ανάρτησης για τον πατέρα του.

Ο γιος του Λορέντζο Καριέρε, που είναι καρπός του έρωτα του με την Έλενα Κατραβά, μίλησε με λόγια λατρείας για τον πατέρα του, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στο πανελλήνιο ως πρώην παίκτη του ριάλιτι «Bar» και στην συνέχειας ως μέλος της μπάντας «Φίλοι για πάντα».

“Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους.

Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί… με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.

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Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα.

Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

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Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά… γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις.

Για πάντα ο ήρωάς μας.

Για πάντα ο πατέρας

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή”, έγραψε χαρακτηριστικά.